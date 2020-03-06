İstanbul Belediyesi ücretsiz boğaz turu düzenliyor! 8 Mart'a özel
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Şehir Hatları, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde özel bir tur düzenleyecek.Abone ol
Şehir Hatları vapuru 8 Mart Pazar Günü vapuru saat 15.00’de Kadıköy İskelesi’nden, saat 15.30’da Karaköy, saat 15.50’de Beşiktaş, saat 16.00’da Üsküdar, saat 16.10’da da Beylerbeyi’nden yolcularını alacak ve Boğaz’a açılacak. Tur yaklaşık 3 saat sürecek.
Şehir Hatları 8 Mart Pazar günü, Kadıköy’deki İstanbul'u Koşuyorum Kadınlar Günü Etabı’na katılan sporcular için Beşiktaş’tan özel vapur seferi yapacak.
Ücretsiz vapur, Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa İskelesi’nden saat 07.45’de kalkacak.