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İstanbul Belediyesi ücretsiz boğaz turu düzenliyor! 8 Mart'a özel

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Şehir Hatları, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde özel bir tur düzenleyecek.

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Şehir Hatları vapuru 8 Mart Pazar Günü vapuru saat 15.00’de Kadıköy İskelesi’nden, saat 15.30’da Karaköy, saat 15.50’de Beşiktaş, saat 16.00’da Üsküdar, saat 16.10’da da Beylerbeyi’nden yolcularını alacak ve Boğaz’a açılacak. Tur yaklaşık 3 saat sürecek.

Şehir Hatları 8 Mart Pazar günü, Kadıköy’deki İstanbul'u Koşuyorum Kadınlar Günü Etabı’na katılan sporcular için Beşiktaş’tan özel vapur seferi yapacak.

Ücretsiz vapur, Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa İskelesi’nden saat 07.45’de kalkacak. 

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