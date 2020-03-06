Murat Aygen'in eşi Nihan Aslı Aygen kimdir kaç yaşında?

Mucize Doktor dizisinde Doktor Tanju rolüyle beğeni toplayan oyuncu Murat Aygen, 10. evlilik yıldönümünü sosyal medyadan duygusal sözlerle kutladı. Peki Muray Aygen'in eşi Nihan Aslı Aygen kimdir kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

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Murat Aygen, Mucize Doktor dizisinde Doktor Tanju rolüule şu sıralar Fox ekranlarında fırtınalar estiyor.2010 yılında dünyaevine giren oyuncu çift Murat Aygen ve Nihan Aslı Aygen, evliliklerinde 10 yılı geride bıraktı. Ünlü oyuncu Murat Aygen, eşine olan aşkını sosyal medyadan ilan etti. Peki Muray Aygen'in eşi Nihan Aslı Aygen kimdir kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

Aygen paylaştığı bu fotoğrafın altına şunları yazdı; Sen benim bir ömür eşimmişsin de ben bunu öğreneli sadece 10 yıl olmuş. Bana yaşattığın her an için ömür boyu minnettar kalacağım. Aşkım, karım, miladım. Seni seviyorum.

Murat Aygen kimdir: Murat Aygen, 29 Ekim 1971 tarihinde Diyarbakır’da doğmuştur. Asıl adı Murat Ağlatçı’dır. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Biyoloji, 1998 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzikal Tiyatro Oyunculuğu, 2002 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera Yüksek Lisans bölümlerinde eğitim aldı.

1991 – 1995 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında; Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, İnsan Bahçesi, Barışa Şans Verin, Kadınlar da Savaşı Yitirdi, Evita, Dans Birimi, Bedia Muvahhit, Moliere ya da Kara Komplo, Tartue, Mösyö Buttery, Atatürk ve Sanat isimli oyunlarda oyuncu, koreograf, dansçı ve asistan olarak çalıştı.

1995 – 2000 yılları arasında İstanbul Devlet Opera ve Balesinde Müzikallerden Seçmeler, Beni Seviyor isimli projelerde solist şarkıcı, 1999 – 2001 yılları arasında Tiyatro İstanbul'da Altın Göl isimli oyunda oyuncu, müzik ve efekt tasarımcısı, 1994 – 1998 yılları arasında Çapa Tıp Fakültesinde ses ve konuşma terapisti olarak çalıştı.

2000 – 2001 yıllarında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarında Opera ve Müzikal Bölümünde Şan öğretim üyesi, 2000 – 2004 yılları arasında İstanbul Kültür Üniversitesinde Tiyatro Tekniği öğretim üyesi olarak görev yaptı.

1985 yılından beri reklam sektöründe oyuncu, metin yazarı, sanat yönetmeni, süpervizör, yardımcı yönetmen, dublaj sanatçısı, 1998 yılından beri de sinema ve televizyon sektöründe oyuncu olarak çalışmaktadır.

Murat Aygen, 2010 yılında Nihan Aslı Elmas ile evlenmiştir.