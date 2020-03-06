Fenerbahçe Skrtel pişmanlığı yaşıyor

Fenerbahçe, yüksek maaş nedeniyle yollarını ayırdığı Skrtel'in pişmanlığını yaşıyor. Yaptığı transferlerle bir türlü Slovak yıldızın yerini dolduramayan sarı-lacivertli ekip, stopersiz kalma durumuna kadar geldi.

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Savunmada büyük sıkıntılar yaşayan ve sezon başından beri bir türlü stoperde belini doğrultamayan Fenerbahçe’de yüksek maaş nedeniyle sözleşmesi yenilenmeyen Martin Skrtel’in durumu dikkat çekiyor. Başakşehir’de kurtarıcı olan Slovak yıldız, eski takımını pişman ediyor.

Sezon başında önce Atalanta’ya imza atan ama son anda İtalyan kulüple yollarını ayıran Skrtel, son günde turuncu-lacivertlilere transfer olmuştu.

Fenerbahçe'de stoper eksikliği

Sezon başında önce Zanka ardından Rami’yi kadroya katan Fenerbahçe ise yüksek maaşı nedeniyle istemediği Skrtel’den daha fazla harcamayı bu isimlere yaptı. Zanka ve Rami’ye yapılan harcamalar neredeyse 5 milyon euroyu aşarken, her iki yıldız da sezon bitmeden takımdan ayrıldı.

Sadık Çiftpınar’ın sakatlığı ve Trabzonspor maçında ciddi bir darbe alan Simon Falette’nin durumu eklenince elde sadece Serdar Aziz kaldı. Kupada da ağrıları nedeniyle oynayamayan Serdar’ın herhangi bir problemi çıkması durumunda takım stopersiz kalıyor.

Kritik anların adamı, Skrtel

Martin Skrtel de Başakşehir’de son haftalarda ciddi bir çıkış gösteriyor. Önce ligde Rize deplasmanında son dakikada galibiyet golünü atan 34 yaşındaki savunmacı daha sonra Avrupa Ligi rövanşında Sporting’e attığı golle zafere giden yolu hazırlamış oldu.

Skrtel bu sezon 19 resmi maçta 4 gol atarken, kariyerinin en skorer dönemini geçiriyor.