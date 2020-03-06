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İstanbul'da metrobüs duraklarına korona virüs dezenfektanı konuldu

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgınına karşı metrobüs duraklarına ücretsiz dezefektan koydu

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kış aylarında artış gösteren salgın hastalıklar ve yeni tip koronovirüs ile ilgili önlemler kapsamında metrobüs duraklarının girişlerine dezenfektan cihazları yerleştirdi.

Başlangıç olarak Halıcıoğlu, Okmeydanı, Darülaceze, Okmeydanı Hastane, Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu istasyonlarında başlatılan uygulama, kısa sürede metrobüs hattındaki 44 istasyonun tamamına yayılacak.

Bin kullanımlık dezenfektan cihazları, gün içinde istasyon görevlileri tarafından kontrol edilecek. Biten solüsyon yeniden tamamlanarak el hijyeninin korunmasında devamlılık sağlanacak.

Ulaşım araçları dezenfekte ediliyor
İstanbul'da otobüs, metrobüs, metro, tramvay ve vapur gibi tüm toplu ulaşım araçlarını düzenli olarak temizleniyor. 

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