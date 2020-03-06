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Ordu'dan Yunanistan sınırına 40 Özel Harekat polisi

ORDU'da görev yapan 40 Özel Harekat polisi, Yunanistan sınırında verilen görev nedeniyle Valilik önünden otobüse binerek Edirne'ye doğru yola çıktı.

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Ordu’da görevli 40 Özel Harekat polisi, göçmen yoğunluğunun yaşandığı Yunanistan sınırında güvenliği sağlamak için Edirne’ye gitti.

​Türkiye'nin çeşitli illerinden Avrupa ülkelerine gitmek için yola çıkan göçmenlerin Edirne’ye akını sürerken, Yunanistan sınırında bin Özel Harekat polisinin görevlendirileceği açıklandı. Bu kapsamda Ordu Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü bünyesindeki 40 polis, bölgede görevlendirildi. Özel Harekat polisleri, Ordu Valiliği önünde bekleyen otobüse binerek, Edirne’ye doğru yola çıktı.

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