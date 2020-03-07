Ronaldinho tutuklandı! Futbolun efsanesinin işlediği suç pes dedirtti

Futbolun yaşayan efsanesi Ronaldinho Paraguay'da sahte pasaport suçlaması nedeniyle tutuklandı. Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho daha önce aynı konuda gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı.

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2000'li yılların top canbazı Brezilyalı eski sol kanat oyuncusu Ronaldinho'dan şok eden bir haber geldi. Ronaldinho'nun Paraguay'da tutuklandığı açıklandı. Ronaldinho'nun sahte pasaport nedeniyle tutuklandığı belirtildi. Futbolseverler yıldız futbolcunun böyle bir suç nedeniyle tutuklanması şaşırarak 'nereden nereye' yorumu yaptı.

Paraguay Kamu Bakanlığı, ülkeye sahte pasaportla giriş yapmaya çalıştıkları gerekçesiyle eski Brezilyalı yıldız futbolcu Ronaldinho ve kardeşi Roberto de Assis Moreira’nın tutuklandığını duyurdu.

Savcı Federico Delfino'nun, futbolcu ve kardeşinin serbest bırakılarak alternatif bir ceza alması yönündeki talebinin, hakim Mirko Valinotti tarafından reddedildiği ve Ronaldinho'nun, Paraguay'ın başkenti Asuncion'da gözaltında tutulduğu otelden alınarak tutuklandığı ifade edildi.

Yeniden hakim karşısında

Soruşturmaları devam eden Ronaldinho ve Assis'in, bugün yeniden hakim karşına çıkması bekleniyor.

Delfino, dün yaptığı açıklamada, ikilinin sahte evrakla ülkeye giriş yaptığını kabul etmesine rağmen bu eylemi kasıtsız olarak gerçekleştirdiğini ve bu nedenle tutuklama yerine alternatif bir cezaya çarptırılacaklarını söylemişti.

Paraguay'ın başkenti Asuncion'da bir yardım etkinliğine katılmak amacıyla ülkeye giriş yapan Ronaldinho ve kardeşi Assis, kaldıkları otelde yapılan kimlik kontrolünde sahte pasaport kullandıkları gerekçesiyle hafta içinde gözaltına alınmıştı.

Dünyanın en yetenekli orta saha oyuncuları arasında gösterilen Ronaldinho, 2015 yılında nokta koyduğu futbol kariyerinde Paris Saint-Germain, Milan ve Barcelona gibi Avrupa'nın önemli takımlarında forma giymişti.