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Kırıkkale'de akrabaların arazi anlaşmazlığı cinayetle bitti 3 ölü 4 yaralı

Demirören Haber Ajansı

KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde Ümit G., arazi konusunda anlaşmazlık yaşadığı 7 akrabasını tabancayla vurdu. Olayda, 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

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Olay, gece saatlerinde Keskin Pazar Yeri'nde bulunan kahvehanede meydana geldi. Ümit G., iddiaya göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavgalı olduğu akrabaları Hidayet N., Harun G., Soner G., Rezzak G., Yaşar D., Sadık D. ve Soner Y.'nin yanına gelerek tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Ümit G., yanında getirdiği tabancasını çıkararak, akrabalarına ateş etti. Hidayet N. ve Harun G., isabet eden kurşunlarla olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralı 5 kişi ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi ile Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Yaşar D., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, Soner Y.'nin de hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Kaçarak izini kaybettirdi

Olayın faili Ümit G. ise saldırı sonrası kaçarak izini kaybettirdi. Keskin Kaymakamı Tekin Erdemir ile Kırıkkale Emniyet Müdürü Günter Şenses, olay yerine gelerek incelemede bulundu. Olay hakkında soruşturma başlatılırken, polis ve jandarma ekipleri, Ümit G.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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