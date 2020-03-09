Fenerbahçe Erol Bulut'la söz kesti! Göreve ne zaman başlayacak

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut'la söz keserken genç teknik adam sezon sonunda sarı-lacivertli takımın başında olacak.

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Taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de Ersun Yanal dönemi sona ermişti. Yoluna yardımcı hocalar ve tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu’nun katkılarıyla devam eden Sarı-Lacivertliler’de teknik direktör konusunda kritik gelişmeler yaşandı.

Erol Bulut'la söz kesildi

Akşam'ın haberine göre; şu anda Alanyaspor’u çalıştıran ve bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Erol Bulut’la söz kesildiği öğrenildi. Alanya’yla mukavelesi bu sezon sonunda bitecek Bulut, büyük bir ihtimalle 34. haftanın ardından göreve başlayacak.





Yardımcı hocalarla devam edilecek

Bitime 9 hafta kala çok büyük bir sürpriz yaşanmazsa Fenerbahçe yardımcı hocalarla birlikte bitiş çizgisini görecek. Ancak bu süreçte Alanyaspor, Erol Bulut’la yollarını ayırırsa genç hocanın Fenerbahçe dönemi daha erken başlayabilir.

Avcı operasyonu rafa kalktı

Beşiktaş’tan ayrılan Abdullah Avcı da bir ara listeye eklenmişti. Ancak Sarı-Lacivertli taraftarların tamamına yakını Avcı’ya sıcak bakmadığı için bu operasyon rafa kaldırıldı. Şu anda sadece Erol Bulut’un ne zaman takımın başına geçeceği konuşuluyor.

Erol Bulut ne demişti?

Erol Bulut, daha önce yaptığı açıklamada, "Şu anda Alanya’nın hocasıyım. Takımıma konsantre oldum. Bu konuyla ilgili bir açıklama yapamam" demişti.





"Öze dönüş"

Erol Bulut’la birlikte Fenerbahçe’de sorumluluk eski futbolculara geçecek. Volkan Demirel, görevine devam edecek. Teknik kadroyla ilgili daha önce Sarı-Lacivertli formayı giymiş bazı isimlerle de görüşmeler yapıldığı söyleniyor. Yönetim tamamen "Öze dönüş" kararı almış durumda. Sarı-Lacivertli taraftarlar ise artık başarı için beklemek istemiyor.