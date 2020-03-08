Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul Projesi en yakın zamanda ihaleye çıkıyor

'Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Kanal İstanbul Projesi'nin en yakın zamanda ihaleye çıkacağını belirterek, "Kanal İstanbul'u ülkemize kazandırmakta kararlıyız" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı - Odayeri Kesimi Açılış Töreni'ne katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Sadece bitirdiğimiz yollar bile Türkiye'nin nereden nereye geldiğini somut olarak ispatlıyor" dedi.

"Kanal İstanbul'u kazandırmakta kararlıyız"

'Kanal İstanbul Projesi'nin en yakın zamanda ihaleye çıkacağını açıklayan Erdoğan, "Kanal İstanbul'u ülkemize kazandırmakta kararlıyız" diye konuştu.

Erdoğan, "Türkiye'yi ulaşım, sanayi, üretim, ticaret, sağlık, eğitimle beraber, kültür alanında da hak ettiği seviyeye ulaştırana kadar durmayacağız. Hiç şüphesiz bunların başında yüz yılın projesi olarak nitelendirilen, bu kardeşinizin çılgın proje dediğimiz Kanal İstanbul Projesi de en yakın zamanda ihaleye çıkıyor. 2011 yılında ilk kez milletimizle paylaştığımız bu projeyle ilgili olarak jeolojik, jeoteknik, hidrolojik araştırmalar, dalga ve deprem analizleri dahil her türlü etüt çalışmasını yaptırdık. Bugüne kadar 11 farklı üniversiteden ve çeşitli kamu kurumlarından 200'ün üzerinde bilim insanı bu projeyi inceledi. Bakanlıklarımız süreci yakından takip ediyor. Kanal İstanbul ufku dar, vizyonu dar, ön yargılarının esiri olmuş kimi çevrelerin insafına terk edilmeyecek kadar mühim bir projedir. Bu proje Türkiye'nin stratejik gücüne çarpan etkisi yapacaktır. İdeolojik saplantılarla hareket eden bir avuç hizmet düşmanına değil, milletimizin ne dediğine neyi istediğine bakıyoruz. Tek derdimiz bu ülkeye uzun yıllar hizmet üretecek eserler ortaya koymak. Bunun için birileri istemese de kamu, özel sektör, vatandaş iş birliğiyle boğazın yükünü hafifletecek, şehrimizin marka değerini artıracak Kanal İstanbul'u ülkemize kazandırmakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Çıkmış birileri, 'İsraf, israf, israf' diyor. Ne israfı? Hayatınızda sizin böyle bir otoyol yapmışlığınız var mı?" dedi.