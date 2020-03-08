Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni'nin ardından AK Parti Silivri İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Silivri İlçe Başkanlığını ziyaret ederek, teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni'nin ardından kara yoluyla Silivri'ye gelen Erdoğan, ilk olarak Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ı ziyaret etti.

Erdoğan, sonrasında vatandaşların yoğun sevgi gösterileri eşliğinde AK Parti Silivri İlçe Başkanlığına geçti.

Ziyarette Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, ilçe belediye başkanları ve milletvekilleri eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretin ardından otobüsün üzerinden halka seslendi.