Rusya: Ateşkes anlaşmasının ardından Suriye'de 8 ateşkes ihlali tespit ettik

5 Mart'ta Moskova'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin arasında imzalanan ateşkesin ardından Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamada, "Türkiye ile yapılan ateşkesin ardından Suriye'de son 24 saatte 8 ateşkes ihlali tespit ettik" ifadeleri kullanıldı.

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Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki ateşkesi izleyen Rus-Türk komisyonunun çalışmaları kapsamında Rusya'nın son 24 saat içinde 8 ateşkes ihlali tespit ettiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı sitesinde yayınlanan bilgilendirme bülteninde, Suriye'deki ateşkesi izleyen Rus-Türk komisyonu çalışmaları kapsamında, Rusya'nın son 24 saat içinde 8 ateşkes ihlali tespit ettiğini, Türkiye tarafından ise herhangi bir ihlal kaydedilmediği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: