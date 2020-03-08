Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'ya mülteci tepkisi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Kahraman Kadınları programında son dakika açıklamalar yaptı. Avrupa sınırındaki mültecilerin yaşadığı zorlukları hatırlatan Erdoğan ''Bu tablo karşısında yüreği yanmayanın, kalbi titremeyenin insanlığından şüphe etmek gerekir, ben şüphe ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Kahraman Kadınları programında gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan Yunanistan sınırında bekleyen mültecilerle ilgili Avrupa'ya tepki gösterdi. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Nerede kadınlara, yeni doğan kız çocuklarına bir aşağılama varsa orada helak vakti yakın demektir. Kadını insan değil meta olarak gören, sırf cinsiyetinden dolayı zulmeden hiçbir toplumun geleceği aydınlık olamaz.Bizim inancımızın da kültürümüzün de özünde ayrımcılık yoktur. Nasıl her insanın farklı özellikleri, kabiliyetleri varsa aynı durum erkekle kadın arasında ve kadınların arasında mevcuttur. Tarih boyunca olduğu gibi bugünde çeşitli yöntemlerle insanın insana yaptığı çeşitli zulümlere şahit oluyoruz. Ezilen, horlanan, dövülen, hatta öldürülen milyonlarca insanın yürekleri yakan trajedisi karşısında gerçekten üzüntülüyüz.

İnsanlığından şüphe ediyorum

Sınırımızda yaşayan Suriyelilerin önemli bölümünü kadın ve çocuklar oluşturuyor. Bizim yüreklerimiz dağlanırken insanlık buna karşı maalesef sessiz kalıyor. Avrupa'ya gitmek umuduyla kara ve deniz sınırına yığılan mülteciler arasında en çok sıkıntıyı kadınlar ve yavruları çekmiyor mu? O botları Yunan askerleri şişlemek suretiyle Ege'nin azgın dalgalarına bırakırken anneler orada mücadele vermiyor mu? Batı bunların karşısında ne yapıyor? Batı'nın bütün bunlar karşısında acaba yüreği yanıyor mu? Hayır. Sesi çıkıyor mu? Hayır. Bu tablo karşısında yüreği yanmayanın, kalbi titremeyenin insanlığından şüphe etmek gerekir, ben şüphe ediyorum."

Yunanistan sen de kapıları aç

Bunlarda vicdan yok, insaf yok. Ey Yunanistan, bu insanlar senden gelip geçecek ve Avrupa'nın başka ülkesine gidecek, neden rahatsız oluyorsun? Biz size dedik, böyle giderse kapıları açacağız dedik, siz inanmadınız. Ey Yunanistan, sen de kapılarını aç. Gitsinler Avrupa'nın diğer ülkelerine. Bu işin başka bir çıkışı yok. Adil yük paylaşımı diyorsak, biz de bu adil yük paylaşımına ortak arıyoruz. Bizde hala 3,5 milyon mülteci, kapımıza dayanan 1,5 milyon mülteci var. Hamd olsun şimdi ateşkes imzaladık. Ümit ediyorum ki, bu böyle kalır.

Hakla beraberiz

İsrail de aynısını yapıyor. O anneleri yerlerde nasıl sürüklediğini görmüyor muyuz? Ama ne diyorlar: İsrail'e bu kadar sizler ifadelerde bulunursanız ilişkiler noktasında hayra alamet olmaz diyorlar. Biz şu anda hakla beraberiz, batılla değil. Bunu iyi ayırt etmemiz lazım. Kadın bedenini metalaştıranın, 8 Mart'ı da aynı amaçla kullanmasındaki ironiyi ben sizlerin değerlendirmesine bırakıyorum."

Temennim daha farklı neticeler alırız

Suriye'de son 9 yıldır yaşanan insani krizde ortaya çıkan yükün çok büyük bölümünü tek başımıza üstlenmek durumunda kaldık. Uluslararası toplumdan da bu konuda çok daha fazla destek almayı ümit ediyorduk.

Yarın Belçika'da Avrupa Birliği'nin yetkilileriyle bir toplantım var. Orada da bu konuları ele alacağız. Temenni ederim ki daha farklı neticeler alarak Belçika'dan döneriz.

Tek dişi kalmış canavar!

İdlib'de aslında çok önceden atmamız gereken bir adımı attık. Uluslararası anlaşmalara uygun şekilde ülkemizdeki yabancılara diledikleri yere gidebilme imkanı tanıdık. Yunanistan sığınmacıları dövüyor, işkence ediyor, denizde botlarını delmeye çalışarak durdurma yoluna gidiyordu. Batı sessiz kalıyor, hatta destek veriyordu. Bu durum, Mehmet Akif'in 'Tek dişi kalmış canavar' dizesini hatırlatıyor.Türkiye olarak bu vahşeti tüm uluslararası platformlarda gündeme getirmeye ve mazlumların hakkını savunmaya devam edeceğiz.

Bir kez daha dünyaya insanlık dersi verdik

Sınırlarımızda kurulmaya çalışılan terör koridorunu parçalama ve halkını katleden rejimi durdurma konusunda çok önemli başarılar elde ettiğimize inanıyorum. Tek başıma yürüttüğümüz mücadeleyle bu trajedinin önüne geçerek, tüm dünyaya bir kez daha insanlık dersi verdik. Sınırlarımıza yaklaşan 1,5 milyon yeni sığınmacı sebebiyle yeni bir yükle karşı karşıya geldik.İdlib'deki durumun rejimin saldırganlığı yanında gerilimin giderek tırmanması üzerine diplomatik çözüm arayışlarımızı da hızlandırdık. Türkiye'nin Suriye topraklarını işgal ve ilhak etmek gibi bir planı asla olmamıştır. Tek gayemiz 3,6 milyon Suriyeli'yle sınırlarımıza dayanan 1,5 milyon İdlibli'nin güvenle evlerine dönmelerini sağlamak."