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Rusya'dan Libya'da sinsi hamle! Dün gece gerçekleştirildi

Libya'daki varlığını sürekli olarak inkar eden Rusya'nın Hava Kuvvetlerine ait Tupolev Tu-154M RA-85155 uçağı, Hafter güçlerine dün gece uçuş yaptı. Rusya'nın kargo uçağında silah ve mühimmat olduğu öne sürüldü.

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Rus Hava Kuvvetlerine ait Tupolev Tu-154M RA-85155 uçağı Hafter güçlerine yardım amacıyla Libya'ya iniş yaptı.Silah ve mühimmat dolu olduğu öne sürülen kargo uçağının Hafter için bölgeye geldiği belirtildi.Rus uçakları, Libya'ya son 2 ayda 3 defa kargo indirdi.

Erdoğan'ın Wagner açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Hafter'in tarafında 2 bin 500 civarında Rusya'nın Wagner'i var' açıklaması Kremlin'de infiale yol açmıştı.Libya'da meşru hükümeti devirmeye çalışan Halife Hafter'e paralı askerlerle destek veren Rusya, yeni silahlar ve mühimmatlar sağladığını trajikomik bir şekilde kabul etmiyor.

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