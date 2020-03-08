Bülent Uygun Fenerbahçe'den 4 puan kopardı

Daha önce Kayserispor'un başındayken Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Bülent Uygun, sarı-lacivertli takımla 2-2 beraber kaldı. Böylece Bülent Uygun, 1 sezon içerisinde Fenerbahçe'den 4 puan almayı başardı.

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Teknik direktör Bülent Uygun, göreve geldikten sonra çıkış yakalayan ve düşme korkusu hissetmeyen Yukatel Denizlispor, deplasmanda Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalırken galibiyeti kaçıran taraf oldu.

Fenerbahçe'den 4 puan aldı

Daha önce Kayserispor'un başındayken Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Bülent Uygun, dün akşam da eskiden formasını giydiği sarı-lacivertli takımla 2-2 beraber kaldı. Böylece Bülent Uygun, 1 sezon içerisinde Fenerbahçe'den 4 puan almayı başardı.

Tarihe geçecekti

Sezonun ilk yarısında Kayserispor ile Fenerbahçe'nin bileğini bükmeyi başaran Bülent Uygun, uzatma dakikalarında golü yemese; iki farklı takımla sarı-lacivertlileri yenen hoca olarak tarihe geçecekti. Tarihte bunu başaran tek antrenör; Yılmaz Vural. 1997-98 sezonunda; Fenerbahçe'yi Trabzonspor ile 3-1 mağlup eden Vural, ardından da Gençlerbirliği ile 3-0 yenip bir sezonda iki farklı takımla Kanarya'yı deviren teknik direktör olarak tarihe geçmişti.

Bülent Uygun: Rakibimizi iyi analiz ettik

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, galip gelemedikleri için üzgün olduklarını belirtti. Fenerbahçe'nin çok kaliteli futbolculara sahip olduğunu vurgulayan Uygun, "Ligin en önemli takımlarından birine karşı oynadık. Yıllarca bu sahada futbol oynadım, gol kralı oldum, asker selamı verdim. Bu sahanın ne kadar zor olduğunu oldukça iyi bilirim. Rakibimizi iyi analiz ettik. Duran toptan yediğimiz golle geri düşsek de ayağa kalkıp toparlanmasını bildik. İkinci yarı maçı forse ettik. Son dakikada ufak bir hatadan 2 puandan olduk. Önemli bir puan olsa da üzüldük. Haftaya 3 puan alarak yolumuza devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.