Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kahvaltı önerisi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde Moskova'da bir araya geldiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a her sabah kahvaltıda yaban mersini, yulaf ve süt yediğini belirtip ona da bunları tavsiye etti.

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İdlib'de 34 şehidin ardından Rusya ile yaşanılan krizle birlikte merak edilen görüşme Erdoğan-Putin arasında geçtiğimiz perşembe günü Moskova'da gerçekleşti.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a her sabah kahvaltıda yaban mersini, yulaf ve süt yediğini belirtip ona da bunları tavsiye etti.

İşte Babacan'ın yazısının ilgili kısmı:

Yurtdışına yapılan tüm ziyaretlerde, kritik konulara geçilmeden önce havanın yumuşatılması için sohbet açıldığını herkes bilir. Bu bazen takılan kravat, bazen verilen kilolar olabilir.

Kahvaltı konusu açıldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kritik önemdeki Moskova ziyaretinde de Suriye ve İdlib’deki saldırı gibi zor konulara girilmeden önce, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sabah kahvaltısından konu açtığını öğrendik.

Kahvaltı önüsünü Erdoğan'a tavsiye etti

Putin, yıllardan beri uyguladığı ve hiç değiştirmediği kahvaltı mönüsünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tavsiye etmiş. Putin yabanmersini, yulaf ve sütten oluşan kahvaltısından asla vazgeçmediğini, yabanmersininin son derece yararlı olduğunu uzun uzun anlatmış Erdoğan’a.

Yeni nesil kahvaltı şifa deposu

Yeni nesil kahvaltı olarak yabanmersini ve yulaf gittikçe fazla tüketilmeye başladı. Yabanmersininin kan şekerini düzenlediği, göz ve beyin sağlığı açısından faydalı olduğu, kalp hastalıklarından koruduğu ve doğal bir antidepresan olduğu anlatılıyor.

''Ben her sabah bir kaşık dut pekmezi alırım''

Hatırlanacağı gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim bazı arkadaşlar sağ olsunlar ara sıra dut pekmezi gönderirler. Ben her sabah bir kaşık dut pekmezi alırım. Çünkü kan yapar. Ağırlıklı olarak Erzurum’dan." şeklinde konuşmuştu.