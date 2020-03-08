Kavgalı aileleri barıştırmak isteyen aşiret lideri öldürüldü! Ak Partili vekilin kardeşiydi
BATMAN'da husumetli aileleri barıştırmak isterken çıkan silahlı kavgada vurulan Raman aşireti liderlerinden Ferit Özdemir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Özdemir, Ak Parti Batman Eski Milletvekili Faris Özdemir'in ağabeyidi.Abone ol
Edinilen bilgilere göre, 3 gün önce Batman merkeze bağlı Demirbilek Köyünde iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümemesi için 20 ve 21. dönem Batman Milletvekili Faris Özdemir'in ağabeyi Raman aşireti liderlerinden Ferit Özdemir araya girdi. Özdemir'in araya girmesine rağmen taraflar arasında silahlı kavga çıktı. Silahlı kavgada kuruşunu isabet ettiği Ferit Özdemir ve iki kişi yaralandı.
Batman'da özel bir hastaneye oradan da Malatya'ya sevk edilen Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kardeşi eski Ak Partili vekil
Ferit Özdemir, Ak Parti Batman Eski Milletvekili Faris Özdemir'in ağabeyidi.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Şizofreni hastasının gözlerini oymaya çalıştığı Burcu, saldırıyı anlattı