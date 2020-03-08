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Katar Savunma Bakanlığı açıkladı! Türkiye de katılıyor

Katar Savunma Bakanlığı, 8-27 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 'Yenilmez Nöbetçi' askeri tatbikatına birçok ülkenin yanı sıra Türkiye'nin de katılacağını duyurdu.

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Katar'ın ev sahipliğindeki 'Yenilmez Nöbetçi' adı verilen askeri tatbikat bugün başlıyor. Tatbikata Arap ve yabancı birçok ülkenin yanı sıra Tükiye de katılacak.Katar Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, tatbikata Arap ve yabancı birçok ülkenin yanısıra Tükiye de katılacak.

Katar'dan İçişleri Bakanlığı, İç Güvenlik Gücü ve Emirlik Muhafızlarından oluşan ortak ekibin katılacağı tatbikat 8-27 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Türk Milli Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ise, "Tatbikatın maksadı kara, deniz ve havada meydana gelebilecek muhtelif terör eylemlerine karşı mücadelede birleşik ve müşterek harekat ortamında işbirliğini geliştirmek ve dost ülke silahlı kuvvetleriyle güvenlik konularında birlikte çalışabilirlik yeteneğini artırmaktır." denildi.

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