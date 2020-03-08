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Türkiye bizi düşünmedi diyen Suriyeli sınırda bekliyor

Türkiye hakkında kullandığı ifadelerle tepkilere neden olan mülteci, Yunanistan polisi tarafından dövülüp geri gönderildi.

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Türkiye'nin sınır kapılarını açmasının ardından Edirne'ye akın başladı. Mülteciler, çantalarını toplayıp Avrupa'ya gidebilmek için tüm yolları deniyor. Birçok mülteci Türkiye'den ayrılırken minnettarlığını sunarken, bazı mülteciler yıllarca yaşadıkları ülkeye karşı nefret dolu ifadeler kullandı. Onlardan biri de Suriyeli olduğu bilinen bir mülteciydi. Türkiye'nin Suriyeliler değil kendini düşündüğünü söyleyen mültecinin görüntüleri çok konuşuldu.

Yunan polisi dövdü geri gönderdi

8 yıl kaldığı Türkiye'ye karşı kinini kusup Yunanistan'a girmeye çalışan mülteci, sınırı geçtikten sonra polis ekiplerine yakalandı.Vahşi uygulamalara imza atan Yunan polisi, mülteciyi uzun bir süre dövdükten sonra kıyafetlerini de alıp Türkiye'ye geri gönderdi.

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