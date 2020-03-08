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Max Kruse'den Fenerbahçe'den kötü haber

Denizlispor karşısında sakatlanan Max Kruse'nin bileğinde burkulma, iç ve dış bağlarında yırtık, eklem içi kanama ve kemik ödemi tespit edilirken yıldız futbolcu 1 ay sahalardan uzak kalacak.

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Fenerbahçe Kulübü, Yukatel Denizlispor maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Max Kruse'nin sakatlığı ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Sakatlık açıklaması
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kruse ile ilgili aldığı darbeye bagli olarak ayak bileğinde burkulma ve bunun sonucunda sag ayak bileği iç ve dış bağlarında yırtık, eklem içinde kanama, sıvı artışı ve kemik ödemi tespit edilmiştir. Tedavisine başlanılmıştır" denildi.

1 ay sahalardan uzak kalacak
Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamanın ardından Max Kruse'nin en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

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