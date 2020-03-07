Fenerbahçe Denizlispor maçı özet ve golleri

Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe Süper Lig'de 25. hafta maçında Denizlispor'u konuk ettiği mücadelede, sahadan beraberlikle ayrıldı.

Abone ol

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Fenerbahçe, 22. dakikada Ozan Tufan'ın kafa golüyle 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe'de Tolgay Arslan, 44. dakikada penaltıya sebebiyet verdi ve hakem Zorbay Küçük tarafından ikinci sarı kartla oyundan ihraç edildi. Denizlispor adına penaltıyı kullanan Radoslaw Murawski, 45. dakikada skoru eşitledi.

Denizlispor'u öne geçiren golü 75. dakikada Mustafa Yumlu attı. Fenerbahçe adına beraberlik golünü ise 90+2. dakikada Serdar Aziz attı.

Süper Lig'in ikinci yarısının ilk 2 haftasını 2 galibiyetle geçen Fenerbahçe, bu sonuçla birlikte son 6 maçta 3 beraberlik 3 mağlubiyet aldı ve puanını 40 yaptı. Denizlispor ise puanını 28'e çıkardı.

Fenerbahçe, gelecek hafta İttifak Holding Konyaspor'un konuğu olacak. Sarı lacivertlilerde kırmızı kart gören Tolgay Arslan ile birlikte sarı kart cezalısı durumuna düşen Ozan Tufan, Serdar Aziz ve Altay Bayındır, Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

Denizlispor ise sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

FENERBAHÇE 2-2 DENİZLİSPOR (MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI)

90'Fenerbahçe, Serdar Aziz'in kafa golüyle 2-2'lik eşitliği sağladı!Gol - Serdar Aziz



90'Maçın sonuna 5 dakika uzatma ilave edildi.



90'Denizlispor'da Rodallega kaleci Altay'la karşı karşıya kaldı. Rodallega kaleciden sıyrılmak istedi ancak Altay geçit vermedi ve 3. gol tehlikesini önledi.

77'Fenerbahçe'de Ozan Tufan sarı kart gördü.Sarı Kart - Ozan Tufan



Deplasman Golü75'Denizlispor, Mustafa Yumlu'nun golüyle deplasmanda 2-1 öne geçti!Gol - Mustafa Yumlu



74'Denizlispor'da köşe gönderine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanan Zeki Yavru topu doğrudan kaleye yolladı! Altay topu son anda kornere tokatladı.



Oyuncu Değişikliği71'Denizlispor'da Estupinan yerini Özgür Çek'e bıraktı.

54' Hasan Ali Kaldırım sarı kart gördü.

51' Fenerbahçe'de Serdar Aziz ağları buldu, hakem Zorbay Küçük pozisyon öncesinde faul olduğu gerekçesiyle golü vermedi.

46' İkinci yarı başladı.

45' GOL! Denizlispor, Muravski'nin golüyle skora eşitliği getirdi.

44' Tolgay Arslan, 2. sarı karttan kırmızı kart gördü.

43' PENALTI! Denizlispor, penaltı kazandı.

36' Fenerbahçe'de Tolgay Arslan sarı kart gördü.

22'Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın kafa golüyle 1-0 öne geçti!

13' Denizlispor gole yaklaştı. Zeki'nin sağ kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında Bareow vuruşunu yaptı, kaleci Altay ayaklarıyla kurtardı.

3 Denizlispor gole yaklaştı! Zeki'nin ortasında Oğuz kafayı vurdu meşin yuvarlak kale direğine yakın mesafeden auta çıktı.

1' Karşılaşma başladı. İki takıma da başarılar.

İşte iki takımın 11'leri:

Fenerbahçe:

Altay, Isla, Serdar, Luiz Gustavo, Hasan Ali, Tolgay, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Ferdi Kadıoğlu, Max Kruse, Vedat Muriç

Denizlispor:

Adam, Zeki, Mustafa, Oğuz, Olcay, Murawski, Aissati, Recep Niyaz, Barrow, Rodallega, Oscar