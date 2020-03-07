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İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 233'e yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, 36 kişi daha artarak 233'e yükseldi.

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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en yaygın olduğu Avrupa ülkesi olan İtalya'da bilanço ağırlaşıyor. İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 36 kişi daha artarak 233'e yükseldi.

NE OLMUŞTU?
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), kısa sürede 70'den fazla ülkeye yayıldı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan gün içinde yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 3 bin 72 kişi hayatını kaybederken, virüs bulaşan kişi sayısının 80 bini aştığı kaydedilmişti.

İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 233'e yükseldi, System.String[]

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