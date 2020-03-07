Lider Başakşehir İzmir'den 3 puanla döndü!

Süper Lig'in 25. haftasında lider Medipol Başakşehir, Göztepe'yi deplasmanda 3-0 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.

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Süper Lig'in 25. haftasında lider Başakşehir, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Başakşehir 3-0'lık skorla kazandı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren goller, 40. dakikada Demba Ba, 57. dakikada Enzo Crivelli ve 90+3. dakikada İrfan Can ile geldi. Demba Ba, Visca'nın ortasında yaptığı vole vuruşla yılın en güzel gollerinden birine imza attı.

Başakşehir'de Epureanu, karşılaşmanın 84. dakikasında yaptığı hareketin ardından oyun dışında kaldı ve Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü.

Bu sonucun ardından üst üste 4. galibiyetini alan Başakşehir, puanını 52 yaparken, liderliğini sürdürdü. 3 maçtır 3 puana hasret kalan Göztepe ise 34 puanla 8. sırada kaldı.

Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir deplasmanda Trabzonspor ile dev maçta karşı karşıya gelecekken, Göztepe ise Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak.