Karamollaoğlu’ndan İdlib ateşkesi sözleri: Hiç olmazsa akan kan duracak

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye - Rusya'nın imzaladığı İdlib'de ateşkesi sağlayan anlaşmaya ilişkin, "Elbette ateşkesten dolayı memnuniyet duyuyoruz. Hiç olmazsa akan kan duracak" ifadelerini kullandı.

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Partisinin eğitim merkezinde düzenlenen İl Başkanları ve İl Müfettişleri toplantısında konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İdlib’de ateşkes kararına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Karamollaoğlu, "Suriye’nin başta Türkiye olmak üzere tüm İslam alemine pahalıya mal oldu" diye konuştu.

"Hiç olmazsa akan kan duracak"

Karamollaoğlu, şunları kaydetti: Moskova’da barış görüşmesi yapıldı. Elbet de ateşkesten dolayı memnuniyet duyuyoruz. Hiç olmazsa akan kan duracak. Hamdolsun ordumuza güveniyoruz. Zor şartlar altında bile üzerlerine düşen görevleri yerine getireceklerine inanıyoruz. Ama elbet de verdiğimiz her şehit bizim yüreğimizi dağlıyor. ‘Şehit’ dediğimiz insanlar halkın içinden gelen insanlar; garibanlar. Askerden kendilerini uzakta tutabilecek imkanları olmadığı için askere gidenler. Ama gücü olup, parası olup, askerlikten imtina edenler çok bu memlekette. Özellikle böylesi durumlarda herkesin taşın altına elini koyması gerekir.

“Suriye pahalıya mal oldu”

Karamollaoğlu, Suriye’nin başta Türkiye olmak üzere tüm İslam alemine pahalıya mal olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı: 500-600 bin insan hayatını kaybetti. 7-8 milyon civarında insan Suriye'yi terk etti. En az 7 milyon civarında insan da Suriye’nin içinde yer değiştirdi. Artık Suriye yeniden başlangıç yapacak durumda değil ne yazık ki. Suriye'de yaklaşık 2 aydır söylüyoruz, bir bölgeye ihtiyaç var. Şu anda söylenilebilen nokta İdlib. Burada, adım adım da o yöne doğru gidiliyor. Mutlaka ateşkes sağlanmalı. Sadece Türkiye değil, müştereken burada yaşayan insanların hayatı emniyete alınmalı.