Bankalardan yapılan para transfer işlemi ücretlerine sınırlama geldi!

Bankalardan yapılan para ve kıymetli maden transfer ücretlerine kısıtlama getiren tebliğ, yürürlüğe girdi.

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Buna göre, bin TL ve altında olan EFT işlemleri internetten yapılıyorsa 1 TL'yi ATM'den yapılıyorsa 2 TL'yi geçemeyecek. İnternetten yapılan işlem tutarı bin TL ve 50 bin TL arasında ise işlem ücreti 2 TL'yi, ATM'de ise 5 TL'yi geçemeyecek.

Resmi Gazete'de yayınlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB) para ve kıymetli maden transfer işlem ücretlerine sınır getirilmesini de içeren Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sınırlama getirildi

Bu tebliğ, kuruluşlar tarafından finansal tüketicilere sunulan ürün veya hizmetlere ilişkin olarak faiz veya kar payı dışında alınacak her türlü ücret, komisyon ve masraf türleri ile bunlara ilişkin usul ve esasları belirliyor.

Buna göre, EFT işlemlerinden alınacak ücret işlem tutarının 1.000 TL ve altında olması halinde mobil bankacılık uygulamaları ve internet bankacılığı aracılığıyla yapılan işlemler ile düzenli ödemelerde 1 TL'yi, ATM'den yapılan işlemlerde 2 TL'yi, diğer kanallar ile yapılan işlemlerde ise 5 TL'yi geçemeyecek.

İşlem tutarının 1.000 TL ile 50 bin TL arasında olması halinde bu sınırlar sırasıyla 2 TL, 5 TL ve 10 TL olarak, işlem tutarının 50 bin TL üzerinde olması durumunda ise 25 TL, 50 TL ve 100 TL olarak uygulanacak.