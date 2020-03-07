Sahte koronavirüs paylaşımı yapanlar yandı! İran'da milletvekili öldü

Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti

Tüm dünyaya hızla yayılan ve can alan virüs ile ilgili "ülkemizde de var" paylaşımı yapanlar çoğaldı. Bunun üzerine emniyet harekete geçti. "Bazı sosyal medya platformlarında “Korona Virüsü (COVID-19) ile ilgili olarak ülkemizde de salgının görüldüğü ile ilgili” yapılan paylaşımlara ilişkin açıklama yapılmasına gerek duyulmuştur" diyen Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), resmi sitesinden dikkat çeken şu açıklamayı yaptı: