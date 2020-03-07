Sahte koronavirüs paylaşımı yapanlar yandı! İran'da milletvekili öldü
Emniyet Genel Müdürlüğü, koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili sosyal medyada halkı paniğe sevk eden sahte paylaşımları takibe aldı. İran'da bir milletvekili virüsten öldü. İran'da virüsten ölenlerin gömülme görüntüleri dehşeti yaşatıyor. İtalya'da da kabus büyüyor.
ÇİN'de başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü harakete geçti. Emniyet, bundan sonra sosyal medyadan halkı korku ve paniğe sevkedecek koronavirüs paylaşımı yapanları takibe alacak ve savcılıklara bildirecek. İran'da Tahran Milletvekili Fatma Rehber, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. İran'dan gelen koronavirüs kurbanlarının defin görüntüleri yürekleri yaktı. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) kaynaklı ölümler dünya çapında 3 bin 491 kişiye ulaşırken virüsten etkilenen kişi sayısı 100 bini geçti.
Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti
Tüm dünyaya hızla yayılan ve can alan virüs ile ilgili "ülkemizde de var" paylaşımı yapanlar çoğaldı. Bunun üzerine emniyet harekete geçti. "Bazı sosyal medya platformlarında “Korona Virüsü (COVID-19) ile ilgili olarak ülkemizde de salgının görüldüğü ile ilgili” yapılan paylaşımlara ilişkin açıklama yapılmasına gerek duyulmuştur" diyen Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), resmi sitesinden dikkat çeken şu açıklamayı yaptı:
"Son günlerde dünyada birçok kişinin ölümüne sebep olan Korona Virüsü (COVID-19) ile ilgili olarak ülkemizde de salgının görüldüğüne dair gerçek dışı görüntü ve ses dosyalarını sahte hesaplar üzerinden yayarak kamuoyunu endişeye düşüren korku ve paniğe sevk eden paylaşımlar tespit edilmiştir. Bu şekilde halkı korkutma amaçlı paylaşımlarda bulunan şahıslar hakkında gerekli çalışmalar başlatılmış olup en kısa süre içerisinde adli mercilere sevki sağlanacaktır."
İran'da ölenler işte böyle gömülüyor
İran’da korona virüsü 124 can aldı. Ölenlerin yaka paça gömüldüğü görüntüler sosyal medya hesabından paylaşıldı. Çok sayıda mezar kazılarak korona virüsü kurbanlarının cesetlerinin gömüldüğü belirtiliyor.