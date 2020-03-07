Barrus London Peri Masalı isimli İlkbahar Yaz koleksiyonu görücüye çıktı

Barrus London, Peri Masalı isimli İlkbahar Yaz (SS 2020) koleksiyonunu Antalya Moda Haftası kapsamında görücüye çıkardı.

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Her kadının içindeki periyi yaşama ve yaşatma hakkı olduğuna inanan Baş Tasarımcı ve Kreatif Direktör Neslişah Yılmaz, psikolojik, ekonomik ve fiziksel şiddetle önü kesilmediği zaman, perilerin, perilerimizin, hem kendilerine hem de çevrelerine , ailelerine ve ülkelerine bu masalı yaşatacaklarına olan inancıyla hazırladığı koleksiyonu Antalya Su Otel’de, Özge Ulusoy’un Baş Manken olarak yer aldığı görkemli bir defileyle Antalya cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden oluşan davetlilerin beğenisine sundu.