İçişleri Bakanı Soylu açıkladı Özel Harekatçılar Yunan polisine müdahale etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sınırı geçen göçmenlere yönelik Yunan asker ve polisinin müdahalesini engellemek için sınıra gönderilen Özel Harekatçıların, dün gece sınırdan itme operasyonuna müdahale ettiğini açıkladı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Yunan sınırındaki göçmenlere ilişkin açıklamalar yaptı. Yunanistan başta olmak üzere Avrupa'nın insan hakları konusundaki maskesinin düştüğünü belirterek, "21. yüzyılda böyle bir tabloyla karşılaşacağımızı ize söyleselerdi şaka yapıyorsunuz derdik ama bu olay bi meselenin de anlaşılmasına verile oldu: maskeler düştü. sözde insanlık nutukları atanların ne kadar acımasız oldukları ortaya çıktı" dedi. 'Şimdi havalar sıcak, gittikçe sıcaklaşıyor. Bu daha başlangıç.' diyen Soylu, "Bu sene Balkanlarda hava kurak gitti. Su 40-45 santimetreye düştü. Ayağınızla geçebilirsiniz. Miçotakis'in sınırları tutmak gibi bir kabiliyeti yok. Siz bundan sonraki olacaklara bakın." dedi.

Soylu'nun açıklamaları şöyle:

Maskeler düştü gerçek yüzleri görüldü

21. yüzyılda hele kendilerine 'Avrupalı' diyenlerle, böyle bir tabloyla karşılaşacağımızı bize söyleselerdi, herhalde 'şaka yapıyorsunuz' derdik.

Bu olay bir meselenin de anlaşılmasına vesile oldu; maskeler düştü. Sözde insanlık nutukları atanların aslında ne kadar acımasız oldukları ortaya koydu.

Kendi insanları istemese de nasıl haşin davrandıkları nasıl acımasız davrandıklarını hep beraber görmüş olduk.

Cenevre Sözleşmesini defalarca ihlal ettiler

Miçotakis'in ülkesinde kaç yabancı var biliyor musunuz? Paralarını 10 kat aldığı toplam 115 bin yabancı var. Bunların 40 küsür bini adalarda, 70 küsür bini Yunanistan ana karasında. Bizde 4 milyon sığınmacı var. Bir insan bir söz söylerken önce boyuna bakar. Nasıl bir yük altında olduğuna bakar. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin, AB'nin göç ve mülteci konusunda ortaya koyduğu süreçlerin, Cenevre Sözleşmesi'nin tamamını ihlal ettiler. Defalarca ihlal ettiler, hâlâ ihlal etmeye devam ediyorlar.

Özel Harekat, Yunan askerinin göçmenleri itmesine müdahale etti

Dün Polis Özel Harekat'ımız gece itibariyle göreve başladı. Bu tarafa itme yapacaklardı. Hepsini tıkadılar. Biz ona güvenlik literatüründe 'tıkama' deriz. Onların itmelerine aldığımız tedbirlerle müsaade edilmedi. En temel hak sığınma hakkıdır. Bu insan haklarının birinci kuralıdır. Bunu ortadan kaldırmaya hiçbir devletin hakkı söz konusu değildir. Onun için eğer 115 bin rakamı büyüktür 4 milyon rakamı ise haklıdır belki. Ama zannediyorum ki suçluluğun vermiş olduğu bir değerlendirmedir. Suçlular da hiçbir zaman suçunu kabul etmezler zaten. Son rakam 143 bini aştı.

Siz bundan sonra olacaklara bakın

Ben şunu söyleyeyim... Bu daha başlangıç. Şimdi havalar sıcak, gittikçe sıcaklaşıyor. 200 kilometrenin üzerinde bizim Meriç'i kendine çizgi tutan Yunanistan'la bir sınırımız var. Maalesef bu sene Balkanlarda hava kurak gitti. Su 40-45 santimetreye düştü. Ayağınızla geçebilirsiniz. Miçotakis'in sınırları tutmak gibi bir kabiliyeti yok. Siz bundan sonraki olacaklara bakın. Bundan öncekiler bir şey değil.

Özel Harekatçılar dün gece göreve başladı

Özel Harekat timlerinin dün gece itibariyle sınır bölgesinde göreve başladığını belirten Bakan Soylu, "Dün gece itmelere karşı müdahalede bulundular" dedi.

Bakan Soylu, sınırı geçen göçmenlerin sayısının 143 bini aştığını duyurdu.

Asıl bundan sonra olacaklara bakın, öncekiler birşey değil

Yunanistan'da toplam 115 bin yabancı olduğunu hatırlatan Bakan Soylu, "Bizde ne kadar var? 4 milyon sığınmacı var. İnsan bir söz söylerken boyuna bakar. Cenevre Sözleşmesi'ni tamamen ihlal ettiler" dedi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in sınırları tutma gibi bir kabiliyetinin olmadığını belirten Bakan Soylu, "Siz bundan sonraki olacaklara bakın. Bundan öncekiler bir şey değil" ifadelerini kullandı.