Yunanistan mültecilere vahşette sınır tanımıyor gaz tazyikli su mermi

Bakan Soylu'yu bir kez daha haklı çıkardılar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "21. yüzyılda hele kendilerine 'Avrupalı' diyenlerle, böyle bir tabloyla karşılaşacağımızı bize söyleselerdi, herhalde 'şaka yapıyorsunuz' derdik. Bu olay bir meselenin de anlaşılmasına vesile oldu; maskeler düştü. Sözde insanlık nutukları atanların aslında ne kadar acımasız oldukları ortaya koydu. Kendi insanları istemese de nasıl haşin davrandıkları nasıl acımasız davrandıklarını hep beraber görmüş olduk." sözlerini Yunanistan o sözlerden hemen sonra sergilediği tavırla bir kez daha haklı çıkardı.