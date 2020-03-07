Yunanistan mültecilere vahşette sınır tanımıyor gaz tazyikli su mermi
Yunanistan'ın jiletli tel, sivri uçlu demirlerle oluşturduğu barikat önünde duran ve sınıra yaklaşan sığınmacılara Yunan sınır güçleri plastik mermi zaman zaman gerçek mermiyle ateş ediyor.
YUNANİSTAN sınırdan geçmek isteyen göçmenlere insanlıktan nasibini almamış şekilde müdahalesini sürdürüyor. Yunanistan'ın jiletli tel, sivri uçlu demirlerle oluşturduğu barikat önünde duran ve sınıra yaklaşan sığınmacılara Yunan sınır güçleri plastik mermi zaman zaman gerçek mermiyle ateş ediyor. İçişleri Bakanı Soylu, öğle saatlerinde yaptığı basın toplantısında "Bu olay bir meselenin de anlaşılmasına vesile oldu; maskeler düştü. Sözde insanlık nutukları atanların aslında ne kadar acımasız oldukları ortaya koydu" demişti.
Bakan Soylu'yu bir kez daha haklı çıkardılar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "21. yüzyılda hele kendilerine 'Avrupalı' diyenlerle, böyle bir tabloyla karşılaşacağımızı bize söyleselerdi, herhalde 'şaka yapıyorsunuz' derdik. Bu olay bir meselenin de anlaşılmasına vesile oldu; maskeler düştü. Sözde insanlık nutukları atanların aslında ne kadar acımasız oldukları ortaya koydu. Kendi insanları istemese de nasıl haşin davrandıkları nasıl acımasız davrandıklarını hep beraber görmüş olduk." sözlerini Yunanistan o sözlerden hemen sonra sergilediği tavırla bir kez daha haklı çıkardı.
Sığınmacıların Edirne'den Yunanistan'a geçişleri sürüyor. Başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerine gitmek isteyen sığınmacıların kente gelişi devam ediyor. Kente gelen sığınmacılar kara ve nehir sınırını aşarak Yunanistan'a geçiyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne'den Yunanistan'a geçenlerin sayısını dün 142 bin 175 olarak açıklamıştı.