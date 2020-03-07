Erbil'de ilk koronavirüs vakası! Ölümcül virüs yanıbaşımızda

Irak'ın Erbil kentinde ilk Kovid-19 vakası tespit edildi. Irak genelinde vaka sayısının 47'ye yükseldiği kaydedildi.

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada virüs taşıdığı kesinleşen kişinin 33 yaşında bir kadın olduğu belirtildi.

Irak genelinde vaka sayısının 47'ye yükseldiği kaydedildi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde daha önce 8 kişide koronavirüs tespit edilmişti.

Virüsten etkilenen kişi sayısı 100 bin

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı ölümler dünya çapında 3 bin 491 kişiye ulaşırken virüsten etkilenen kişi sayısı 100 bini.

Yeni tip Koronavirüs, dünya çapında endişe uyandırmaya devam ediyor. Virüsün ortaya çıktığı Çin'de son bir gün içinde 99 yeni vaka tespit edildi ve 28 ölüm gerçekleşti. Ülkedeki toplam ölü sayısı da ikisi Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere 3 bin 72’ye, Kovid-19 bulaşan kişilerin toplam sayısı ise 5 bin 489’nun durumu ağır olmak üzere 80 bin 651’e çıktı.

Avrupa'da virüsün en çok görüldüğü ülke olan İtalya'da vaka sayısı 4 bin 636'ya yükseldi. İtalya'da Koronavirüs'ün (Kovid-19) yayılmasının önüne geçmek için hazırlanan başbakanlık kararnamesi doğrultusunda Birinci Futbol Ligi (Serie A) başta olmak üzere, tüm karşılaşmalar 3 Nisan'a kadar seyircisiz oynanacak.

Türkiye'nin sınır komşusu İran'da da vaka sayısı 4 bin 747'ye yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 124 oldu.