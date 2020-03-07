Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kara kaplı defter ve 3 farklı kalem sürprizi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi hayatının başından beri yanıbaşında duran kara kaplı defterlerin sayısı yüzleri buldu. Ancak ilk kez o deftere 3 farklı kalemle not almaya başladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a siyasi hayatının ilk gününden beri eşlik eden, AK Parti’nin siyasi tarihine ilişkin her şeyin yazılı olduğu kara kaplı defteri siyaseti takip eden herkes bilir. Erdoğan’ın tüm önemli konuları not aldığı ve sakladığı o kara kaplı not defterlerinin sayısı yüzleri buldu. Ancak o defterlerle ilgili son toplantıda AK Parti vekillerine bir sürpriz yaptı Erdoğan.

Üç farklı kalem sürprizi: Siyah, mavi kırmızı

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre Erdoğan, belirli aralıklarla yaptığı milletvekili toplantısına her zaman olduğu gibi yine kara kaplı defteriyle katıldı. Ancak toplantıya katılanların dikkatini bir detay çekti. Cumhurbaşkanı, bu kez toplantıya üç kalemle geldi. Siyah, kırmızı ve mavi kalemleri defterinin yanına koydu.

Not alırken sık sık kalem değiştirdi! Ne anlama geliyor?

Milletvekillerinin anlattığı konuları defterine kaydeden Erdoğan’ın sık sık kalem değiştirdiği, bazı konuları kırmızı kalemle yazıp farklı kalemle yanına notlar düştüğü görüldü. Elbette bunu neden yaptığını soran olmadı. Ancak toplantıya katılanlar, konunun önemine göre hangilerinin ilgili bakan, hangilerinin Cumhurbaşkanlığı bürokratlarına iletileceğine dair özel işaretler yaptığı yorumunda bulundu.

Ayda iki kara kaplı defter bitiriyor

18 yıllık sürede bu kara kaplı defterlerin sayısını merak edenler az değil. AK Parti kurmayları, Erdoğan’ın ayda iki defter bitirdiği yorumunu yapıyor. Bu defterler, partinin MKYK, MYK toplantılarının yanı sıra Bakanlar Kurulu ve MGK toplantılarında da Erdoğan’ın yanında oluyor. Bu deftere düşülen notların sonradan bakanlara iletildiğini biliyoruz.

Bu deftere göre bakanlara karne hazırlanıyor

Çünkü ilgili bakanların, sorununu gündeme getiren milletvekilini arayarak ayrıntı sorduğunu öğrendik. Anlaşılan konunun ilgili yere ulaştırılması için yeni bir işaretleme sistemine ihtiyaç duyulmuş. Bu defterdeki notlardan yola çıkarak bakanlara karne hazırlandığını da anımsatalım.