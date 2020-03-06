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Konya ve Mersin'de 5,2 milyon litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Anadolu Ajansı

İçişleri Bakanlığı, emniyet birimlerince Konya ve Mersin'deki operasyonlarda 5,2 milyon litre kaçak akaryakıt ele geçirildiğini bildirdi. Operasyon, Cumhuriyet tarihinin tek seferde en fazla kaçak akaryakıtın ele geçirildiği operasyon olarak kayıtlara geçti.

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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ekiplerince akaryakıt kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında elde edilen bilgiler, Konya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne iletildi. Konya polisi, bir kuruluş tarafından satın alınan kaçak akaryakıtın teslimi esnasında operasyonu başlattı. Operasyonda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) dağıtıcı lisanslı firmaya ait tankerden 12 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Çalışmalar kapsamında söz konusu kaçak akaryakıtın, dağıtıcı firmaya ait Mersin'de bulunan bir dolum tesisinden yüklendiği tespit edildi. Bunun üzerine Mersin Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince söz konusu depolama tesisine operasyon düzenlendi. Tesiste yapılan aramada ise 5,2 milyon litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Konya ve Mersin'de operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Söz konusu operasyon, Cumhuriyet tarihinin tek seferde en fazla kaçak akaryakıtın ele geçirildiği operasyon olarak kayıtlara geçti.
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