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Irak'ta koronavirüsü yenen 3 kişi taburcu edildi

IRAK'ın Kerkük kentinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 3 kişi, hastanede gördüğü tedavinin ardından taburcu edildi.

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Kerkük Sağlık Müdürü Kerim Veli, basına yaptığı açıklamada, "Kerkük'te yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 3 kişinin hastanedeki tedavilerinin ardından, yapılan son tetkikler sonucu hastalığı tamamen yendikleri görüldü." ifadelerini kullandı.

Veli, söz konusu 3 kişinin tabucu edildiğini söyledi.

Halihazırda tedavi altında 7 hastanın bulunduğunu ifade eden Veli, kentte salgının yayılmaması konusunda ciddi tedbirler aldıklarını aktardı.

Irak'ta koronavirüs nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetmiş, vaka sayısı 35 olarak açıklanmıştı.

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