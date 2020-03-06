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Türkiye sınırında 4,5 büyüklüğünde deprem

Anadolu Ajansı

İran'ın Türkiye sınırındaki Batı Azerbaycan eyaletinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre; merkez üssü İran'ın Türkiye sınırındaki Batı Azerbaycan eyaleti Hoy ilçesi olan 4,5 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 17.49'da kaydedildi. 

Açıklamada; depremin 14 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Deprem sonucu can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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