Türkiye sınırında 4,5 büyüklüğünde deprem

İran'ın Türkiye sınırındaki Batı Azerbaycan eyaletinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre; merkez üssü İran'ın Türkiye sınırındaki Batı Azerbaycan eyaleti Hoy ilçesi olan 4,5 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 17.49'da kaydedildi.

Açıklamada; depremin 14 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Deprem sonucu can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.