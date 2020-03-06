Türkiye sınırında 4,5 büyüklüğünde deprem
İran'ın Türkiye sınırındaki Batı Azerbaycan eyaletinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Abone ol
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre; merkez üssü İran'ın Türkiye sınırındaki Batı Azerbaycan eyaleti Hoy ilçesi olan 4,5 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 17.49'da kaydedildi.
Açıklamada; depremin 14 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Deprem sonucu can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.