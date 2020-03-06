İstanbul'da 1 milyon paket sahte cinsel içerikli ilaç ele geçirildi
İSTANBUL'da düzenlenen operasyonda yaklaşık 1 milyon paket cinsel içerikli ilaç ele geçirildi. Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de farklı adreslere düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı .Abone ol
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin sahte ilaç ürettiği ve sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de 3 farklı adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda, sahte olduğu belirlenen 1 milyon paket cinsel içerikli ilaç ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.