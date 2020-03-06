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İstanbul'da 1 milyon paket sahte cinsel içerikli ilaç ele geçirildi

İSTANBUL'da düzenlenen operasyonda yaklaşık 1 milyon paket cinsel içerikli ilaç ele geçirildi. Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de farklı adreslere düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı .

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Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin sahte ilaç ürettiği ve sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de 3 farklı adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, sahte olduğu belirlenen 1 milyon paket cinsel içerikli ilaç ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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