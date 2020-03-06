Kırıkkale'de definecilerin açtığı tünelin boyu yok artık dedirtti

KIRIKKALE'de defineciler iş makinalarının açmakta zorlandığı tüneli küreklerle açtı. Jandarma tarafından suçüstü yapılan altı kişi gözaltına alınırken 100 metre uzunluğundaki tünelin boyutunu görenler gözlerine inanamadı.

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Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde define aramak için 100 metre derinlikte ve 40 metre uzunlukta tünel kazan 6 kişi, jandarma tarafından suçüstü yapılarak gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal alanda devriye gezerken mezarlık yakınındaki bölgede kazı yapıldığını fark etti. Kazı yapılan alana baskın düzenleyen jandarma ekipleri, 6 kişiyi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan F.K, S.K, E.Ö, Y.S, Y.A. ve M.D'nin, define aramak için yaklaşık 100 metre derinlikte ve mezarlığa doğru 40 metre uzunlukta tünel kazdığı saptandı. Şüphelilerin, ahşap direklerle tahkimat yapıp, merdivenle aşağıya inerek kazı yaptıkları belirlendi. Kazı alanında adeta şantiye kuran şüphelilerin kullandığı jeneratör, hilti, kazma, kürek, halat, testere gibi malzemelere de el konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.