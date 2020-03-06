HABER /  YEREL
ADV Büyük Koton indirimini kaçırmayın!

Kırıkkale'de definecilerin açtığı tünelin boyu yok artık dedirtti

KIRIKKALE'de defineciler iş makinalarının açmakta zorlandığı tüneli küreklerle açtı. Jandarma tarafından suçüstü yapılan altı kişi gözaltına alınırken 100 metre uzunluğundaki tünelin boyutunu görenler gözlerine inanamadı.

Abone ol

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde define aramak için 100 metre derinlikte ve 40 metre uzunlukta tünel kazan 6 kişi, jandarma tarafından suçüstü yapılarak gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal alanda devriye gezerken mezarlık yakınındaki bölgede kazı yapıldığını fark etti. Kazı yapılan alana baskın düzenleyen jandarma ekipleri, 6 kişiyi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan F.K, S.K, E.Ö, Y.S, Y.A. ve M.D'nin, define aramak için yaklaşık 100 metre derinlikte ve mezarlığa doğru 40 metre uzunlukta tünel kazdığı saptandı. Şüphelilerin, ahşap direklerle tahkimat yapıp, merdivenle aşağıya inerek kazı yaptıkları belirlendi. Kazı alanında adeta şantiye kuran şüphelilerin kullandığı jeneratör, hilti, kazma, kürek, halat, testere gibi malzemelere de el konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Valbuena 1 yıl daha Olimpiakos'ta
Fatih Erbakan koronavirüsün arkasındaki ülkeyi açıkladı
Fenerbahçe Abdullah Avcı'yla el sıkıştı iddiası
İstanbul'da cinsel ürün baskını 'göçük düzeltme merkezi' diye tabela asmışlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya dönüşü uçakta İdlib anlaşmasını açıkladı
Fransız gazetesinden bomba iddia! Esad askerlerini Hafter'e gönderdi
ÖNCEKİ HABERLER
Odatv davası büyüyor! Dört gazeteci daha savcılığa çağrıldı
Jandarma'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü klibi
Tüketici haklarında yeni dönem başladı! Önemli değişiklikler var
Yunanistan sınırında Özel Harekat polisleri göreve başladı
Koronavirüs Orta Avrupa'ya yayıldı! Slovakya da ilk vakayı doğruladı
Tüm okullarda eş zamanlı koronavirüs seferberliği Bakan Selçuk'tan önemli duyuru
Yorumlar