Odatv davası büyüyor! Dört gazeteci daha savcılığa çağrıldı

Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve Muhabir Hülya Kılınç'ın tutuklanmasına, Barış Pehlivan'ın da tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmesine gerekçe gösterilen MİT mensubu haberiyle ilgili 4 gazeteci daha ifadeye çağrıldı.

Abone ol

Odatv’nin internet sitesi de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) aldığı idari kararla erişime kapatılmıştı.

Libya’daki operasyonda şehit olan MİT görevlisinin Manisa’daki cenaze töreniyle ilgili haberi yayınladıkları gerekçesiyle Odatv Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç’ın tutuklanmasının ardından, Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan da bugün ifade vermek üzere gittiği savcılık tarafından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

4 gazeteci daha savcılığa çağrıldı

Pehlivan’ın hakimlikteki işlemleri devam ederken 4 gazetecinin daha savcılık tarafından çağrıldığı öğrenildi.

Yeniçağ yazarı Murat Ağırel ve Yeni Yaşam gazetesi Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik, sosyal medya hesaplarından İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili tarafından ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade vermek için çağrıldıklarını açıkladı.

Ferhat Çelik, kendisiyle birlikte Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser ile gazete çalışanı Semiha Alankuş’un da ifadeye çağrıldığını belirti.

Ağırel Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne geldi ve ifade vermek üzere savcılığa çıktı.