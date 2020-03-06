İdlib Mutabakatı sonrası duyurdular! Ateşkese uymayacağız
Türkiye ve Rusya arasında yapılan İdlib anlaşması sonrası Suriye'nin İdlib kentinde bulunan Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ), ateşkes kararına uymayacaklarını duyurdu.Abone ol
İdlib'de faaliyet gösteren HTŞ, Rusya ile Türkiye'nin ateşkes anlaşmasına uymayacaklarını ilan etti. İdlib'in büyük kesiminde etkinlik gösteren Heyet Tahrir el-Şam, Türk - Rus heyetlerinin mutabık kaldığı ateşkes anlaşmasına uymayacaklarını ve saldırılara devam edeceklerini açıkladı.
Türkiye ve Rusya arasında İdlib için varılan ateşkes anlaşmasına El Nusra'nın başını çektiği Heyeti Tahriri Şam (HTŞ), uymama kararı aldı. HTŞ ateşkesi reddedip saldırılara devam edeceğini açıkladı.— hikmet durgun (@hikmetdurgun) March 5, 2020