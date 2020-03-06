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İdlib Mutabakatı sonrası duyurdular! Ateşkese uymayacağız

Türkiye ve Rusya arasında yapılan İdlib anlaşması sonrası Suriye'nin İdlib kentinde bulunan Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ), ateşkes kararına uymayacaklarını duyurdu.

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İdlib'de faaliyet gösteren HTŞ, Rusya ile Türkiye'nin ateşkes anlaşmasına uymayacaklarını ilan etti. İdlib'in büyük kesiminde etkinlik gösteren Heyet Tahrir el-Şam, Türk - Rus heyetlerinin mutabık kaldığı ateşkes anlaşmasına uymayacaklarını ve saldırılara devam edeceklerini açıkladı.

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