Valbuena 1 yıl daha Olimpiakos'ta

Yunan ekibi Olimpiakos, bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Fransız yıldızı Mathieu Valbuena'nın sözleşmesini 1 yıllığına uzattı.

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Sezon başında Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Yunan ekibi Olimpiakos imza atan Fransız yıldız futbolcu Mathieu Valbuena, kırmızı-beyazlı kulüple kontrat yeniledi. 1 yıllık sözleşme; “Maestro, kırmızı ve beyazla olmaya devam ediyor” diyerek anons edildi.

1 yıl daha Yunan ekibinde

Kulüpten yapılan açıklamada, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 35 yaşındaki futbolcunun mukavelesinin bir yıl daha uzatıldığı belirtildi.





31 maçta 8 gol 21 asist

Fenerbahçe'de geçirdiği iki sezonun ardından Olimpiakos'a transfer olan Mathieu Valbuena bu sezon takımıyla çıktığı 31 resmi karşılaşmada 8 gol atıp 21 asist üretti.





Valbuena: Mutluluk duyuyorum

Mathie Valbuena, yaptığı açıklamada "Sözleşmemi uzattığımı açıklamaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Olympiakos ailesinin bir parçası olarak devam edeceğim için gururluyum." ifadelerini kullandı.