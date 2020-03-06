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Valbuena 1 yıl daha Olimpiakos'ta

Yunan ekibi Olimpiakos, bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Fransız yıldızı Mathieu Valbuena'nın sözleşmesini 1 yıllığına uzattı.

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Sezon başında Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Yunan ekibi Olimpiakos imza atan Fransız yıldız futbolcu Mathieu Valbuena, kırmızı-beyazlı kulüple kontrat yeniledi. 1 yıllık sözleşme; “Maestro, kırmızı ve beyazla olmaya devam ediyor” diyerek anons edildi.

1 yıl daha Yunan ekibinde
Kulüpten yapılan açıklamada, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 35 yaşındaki futbolcunun mukavelesinin bir yıl daha uzatıldığı belirtildi.



31 maçta 8 gol 21 asist
Fenerbahçe'de geçirdiği iki sezonun ardından Olimpiakos'a transfer olan Mathieu Valbuena bu sezon takımıyla çıktığı 31 resmi karşılaşmada 8 gol atıp 21 asist üretti.



Valbuena: Mutluluk duyuyorum
Mathie Valbuena, yaptığı açıklamada "Sözleşmemi uzattığımı açıklamaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Olympiakos ailesinin bir parçası olarak devam edeceğim için gururluyum." ifadelerini kullandı.

2017 yılında Aykut Kocaman döneminde Marsilya'dan transfer edilen Valbuena, 71 maçta forma giyerken 12 gol, 24 asist kaydetti. Ali Koç ve yönetimi tarafından Valbuena'ya hem bonservisi verildi hem de fesih yapıldığı için bir miktar para.

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