Ekrem İmamoğlu'ndan Odatv tepkisi! Akıllarını başlarına toplasınlar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Odatv'ye erişim engeli getirilmesin tepki gösterdi. İmamoğlu,"31 Mart'taki seçimi iptal ettiren kafa var ya, bu aynı kafa. Akıllarını başlarına toplasınlar" dedi.

Abone ol

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Laleli Sanayici İş İnsanları Derneği (LASİAD) yöneticileri ile yaptığı toplantının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin gündemine Odatv soruşturması var. Sitenin haber müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç tutuklandı. Başka gazetecilerin ifadeye çağrıldığını öğrendik. Siteye erişim engeli de getirildi. Bu konuda hakkındaki değerlendirmenizi alabilir miyiz?

31 Mart'taki seçimi iptal ettiren kafayla aynı kafa

O kadar can yakıyor ki…Bakıyoruz ve üzülüyoruz. Dünyada biz, itibarsız bir zemin oluşturma konusunda elinden geleni yapan bir sistemin içinde boğuluyoruz dönem dönem. Bu da onlardan bir tanesi. Yani Allah aşkına sormak istiyorum: 31 Mart'taki seçimi iptal ettiren kafa var ya; bu aynı kafa. Mesela 31 Mart'ta seçimi iptal ettiren kafa ne dedi? 'Çaldılar onun için iptal edildi' vesaire. 'Şu oldu, bu oldu' vesaire. Ne oldu? Bir senenin sonunda, bir Allah'ın kulunu göstersinler suçlu. Var mı? Yok. Aynı kafa… Bir haber yaptı diye basın özgürlüğünü elinden alan bu akıl; Türkiye'nin ekonomik, sosyal, turizm, hukuki anlamda bütün itibarlarını yerle bir eden bir anlayış. Nedir yani, derdiniz ne?

Hiç kimse sizi eleştirmeyecek mi?

Bir internet sitesi ile oranın genel yayın yönetmeni ile bir aile olarak trajedi yaşayan bir muhabirle, bir hanımefendiyle işiniz ne? Derdiniz ne sizin? Hiç kimse sizi eleştirmeyecek mi? Bu, bir avuç insan biliyor musunuz? O seçimi iptal ettiren bir avuç insan ile bu bir avuç insan arasında zerre kadar fark yok. Ülkenin aleyhine çalışıyorlar. Bu memleketin itibarına ihanet ediyorlar. Ne yazık ki buna devam ettiği sürece de insanlarımızın canı çok sıkılacak.

Allah akıl versin

Çok çok üzüntü verici. Yani bugün Odatv'yi kapatacaklar, yarın başka bir şeyin kapatacaklar, ondan sonra da, 'Biz demokratız' diye sağda solda gezecekler. Allah akıl versin. Bu millet, özgürlüğü seviyor. Bu millet barışı, huzuru seviyor. Bu millet, demokrasiyi seviyor. 2019'dan ders çıkartmayanlara, bu millet gerektiği dersi, gerektiği noktada, sandıkta orda burda vermeyi bilir. Akıllarını başlarına toplasınlar.