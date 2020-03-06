Erdoğan'dan Engin Özkoç'a tepki: Dokunulmazlığı kaldırılıncaya kadar....

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Meclis'te kavgaya neden olan sözleriyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dokunulmazlığının kaldırılmasına varıncaya kadar sürecin takip edileceğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya’daki kritik İdlib görüşmesinin sonrası Türkiye’ye döndü. Rusya dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un kendisi hakkındaki sözlerine sert şekilde yanıt verdi.

“CHP’deki ruh halini benim anlatmam doğru olur mu? Bunlar adeta deli dumrul misali felaket yaşıyorlar." diyen Erdoğan, "Şu an itibarıyla, bu sabah gerek avukatım olsun gerek yargı olsun bu şahıs ile ilgili bu davaları açtılar. Yani dokunulmazlığının kaldırılmasına varıncaya kadar bu süreci takip edecekler” ifadelerini kullandı.

"Meclis'in böyle tabloyu yaşamasını hiç istemezdik"

Erdoğan, açıklamasında şunları kaydetti: Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanıyım. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına kalkıp da bu tür edepten, ahlaktan yoksun, böyle akla hayale gelmeyecek hakaretleri yapmaya ne yasalarımız ne örfümüz ne adetimiz müsaade eder. Tabi dün TBMM bugüne kadar yaşamadığı bir tabloyu yaşadı. Ülkemizde parlamentonun böyle tabloyu yaşamasını hiç istemezdik.

Biz de yargıda konuyla ilgili gereğini yapacağız ve yapıyoruz.

"Gereğini yapacağız ve yapıyoruz"

Ama bu tabloyu yaşayan ve yaşatanlara önce o partinin başındaki şahsın gereken bedeli ödetmesi lazım. Onu da geçiyorum, dikkat edin bu şahıs her yönüyle her an her yerde maalesef birçok sakatlıklar yapıyor. Arifiye olayının perde arkasında da var. Kendisini şöhret yapabilmek veya bir karşılık bulabilmek için sırtına bir tişört giyiniyor. Yanına aldığı şöyle bir elli yüz kişiyle gidip devasa bir yatırımı karalamanın, lekelemenin neticesini toparlamak istiyor. Tabi bu CHP'nin sorunudur ve milletimiz de bunlara vakti saati geldiğinde gereğini yapacaktır. Biz de yargıda konuyla ilgili gereğini yapacağız ve yapıyoruz.