Ceren Damar davasında gerekçeli karar! Avukatın skandal savunmasına itibar edilmedi

Akademisyen 'Ceren Damar cinayeti' davasında gerekçeli karar açıklandı. Kamuoyunda tartışma yaratan avukat savunmasına da atıf yapılarak sanık ve sanık avukatının savunmasına itibar edilmediği belirtildi.

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Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel, sınavda kopya çekerken yakaladığı, Hukuk Fakültesi öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından 2 Ocak tarihinde öldürülmüştü.

Şenel’i öldüren öğrencisi Hikmet hakkında “Tasarlayarak öldürme, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

Gerekçeli kararı açıkladı

Hakim Hasan Şatır başkanlığındaki mahkeme, yaptığı yargılama sonucunda sanığa, "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme suçundan" ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti. Mahkeme merakla beklenilen kararının gerekçesini açıkladı.

Savunmasına itibar edilmedi

Kararda sanığın ve sanık avukatının kamuoyunda tartışma yaratan savunmasına "başkaca araştırma veya soruşturmaya lüzum kalmaksızın itibar edilmediği" belirtildi.

İndirim yapılmadı

Kararda, "Sanığın fiilden sonraki ve mahkememizce yapılan yargılama sürecindeki davranışları, suç işleme konusundaki eğilimi maktuleyi sırtından 2 kez vurduktan sonra 9’u öldürücü 17 kez bıçaklaması, olay yerinden kaçması, olayın işleniş biçimi ve vahameti" gerekçesiyle haklarında indirim yapılmadığı anlatıldı.