Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı! Okullarda koronovirüs alarmı

TÜRKİYE'de koronovirüs vakasının görülmemesi için yoğun önlemler alınıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okullarda alınan önlemlere ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Abone ol

Dünya'da koronavirüs sebebiyle ölümler artarken bir çok ülkede okullar kapatıldı. En son İtalya bu yönde karar aldı ve Mart sonuna kadar üniversite dahil tüm eğitimi durdurdu. Türkiye ise koronovirüs vakası görülmemesi için aldığı önlemleri artırıyor.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan gelen açıklama da okullarda alınan önlemlere ilişkin oldu. Koronavirüse karşı okulların dezenfekte edildiğini açıklayan Ziya Selçuk twitter hesabından şunları yazdı:

-Küresel ölçekli yaşanan koronavirüse karşı okullarımızda eş zamanlı hijyen uygulaması başlattık. Elle temas edilen bütün alanlar eğitim dışındaki zamanlarda özel dezenfektanlarla temizleniyor. Her okulun aksamadan dezenfekte edilebilmesi için hassas bir çalışma yürütüyoruz.

-El hijyeninin nasıl sağlanması gerektiğine ve virüslerden nasıl korunacağımıza dair bilgilendirme okullarımızda öğretmenlerimiz aracılığı ile yapıldı. Velilerimizden ricam konuya evde de değinmeleri ve çocuklarımızı kapalı ve kalabalık alanlardan uzak tutmalarıdır.