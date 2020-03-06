Oda TV internet sitesi kapatıldı! Sebebi MİT şehidi haberi
Haber müdürü Barış Terkoğlu ve muhabiri Hülya Kılınç hakkında tutuklama kararı verilmesinin ardından Odatv'ye erişim engeli getirildi.Abone ol
Libya'da şehit edilen MİT görevlisinin cenazesi üzerinden ifşa edilmesi sonrası başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Haberle ilgili olarak daha önce Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç tutuklanmıştı.
Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın da ifadeye çağrıldığı soruşturma kapsamında Oda TV'nin internet sitesine BTK tarafından erişim engeli getirildi. Karar sonrası Türkiye'den ulaşılamamaya başlandı.
Oda TV'den açıklama
OdaTV’den kapatma kararı sonrasında sosyal medya üzerinden gelen açıklamada şöyle denildi:
* 2007 yılında kurulan Odatv.com'a, BTK tarafından verilen idari tedbir kararı gereği erişim sağlanamamaktadır.
* Yayın hayatımızda ilk kez gerçekleşen bu duruma karşı hukuki haklarımızı sonuna kadar savunacağımızı okurlarımıza duyururuz.
2007 yılında kurulan https://t.co/ASORxttoEf’a, BTK tarafından verilen idari tedbir kararı gereği erişim sağlanamamaktadır. Yayın hayatımızda ilk kez gerçekleşen bu duruma karşı hukuki haklarımızı sonuna kadar savunacağımızı okurlarımıza duyururuz.— Odatv (@odatv) March 5, 2020
ODA TV NEDEN KAPATILDI?
Libya'da şehit düşen bir MİT görevlisini haber yaptığı için önce haber müdürü ve muhabir tutuklandı, ardından kapatma kararı geldi. Oda TV yönetimi ise şehidin isminin ilk olarak İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ tarafından ifşa edildiğini, ardından Yeni Çağ gazetesinde haberleştirildiğini belirtti.
MİT KANUNU NE DİYOR?
2937 Sayılı MİT Kanunu MADDE 28; “MİT mensupları ve ailelerinin kimliklerini, makam, görev ve faaliyetlerini herhangi bir yolla ifşa edenler ile MİT mensuplarının kimliklerini sahte olarak düzenleyen veya değiştiren ya da bu sahte belgeleri kullananlara üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası verilir"