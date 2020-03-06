Oda TV internet sitesi kapatıldı! Sebebi MİT şehidi haberi

Haber müdürü Barış Terkoğlu ve muhabiri Hülya Kılınç hakkında tutuklama kararı verilmesinin ardından Odatv'ye erişim engeli getirildi.

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Libya'da şehit edilen MİT görevlisinin cenazesi üzerinden ifşa edilmesi sonrası başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Haberle ilgili olarak daha önce Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç tutuklanmıştı.

Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın da ifadeye çağrıldığı soruşturma kapsamında Oda TV'nin internet sitesine BTK tarafından erişim engeli getirildi. Karar sonrası Türkiye'den ulaşılamamaya başlandı.

Oda TV'den açıklama

OdaTV’den kapatma kararı sonrasında sosyal medya üzerinden gelen açıklamada şöyle denildi:

* 2007 yılında kurulan Odatv.com'a, BTK tarafından verilen idari tedbir kararı gereği erişim sağlanamamaktadır.

* Yayın hayatımızda ilk kez gerçekleşen bu duruma karşı hukuki haklarımızı sonuna kadar savunacağımızı okurlarımıza duyururuz.

2007 yılında kurulan https://t.co/ASORxttoEf’a, BTK tarafından verilen idari tedbir kararı gereği erişim sağlanamamaktadır. Yayın hayatımızda ilk kez gerçekleşen bu duruma karşı hukuki haklarımızı sonuna kadar savunacağımızı okurlarımıza duyururuz. — Odatv (@odatv) March 5, 2020