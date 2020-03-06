Yeniçağ yazarı Murat Ağırel ifadeye çağrıldı! MİT şehitlerini ifşa etmişti

Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. İfade talebinin Oda TV'nin kapatılmasına sebep olan MİT şehidi ifşası sebebiyle olduğu düşünülüyor.

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Oda TV Haber müdürü Barış Terkoğlu ile muhabir Hülya Kılınç'ın tutuklanmasına sebep olan MİT şehidi ifşasıyla ilgili soruşturma sürüyor. Bu kez haberi ilk olarak veren Yeniçağ yazarı Murat Ağırel şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.



Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, haberi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Ağırel, mesajında, “Cumhuriyet Başsavcı Vekili aradı. Şüpheli sıfatı ile saat 14:30 da ifade vermeye gideceğim” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Başsavcı Vekili aradı.



Şüpheli sıfatı ile saat 14:30 da ifade vermeye gideceğim. — Murat AĞIREL (@muratagirel) March 6, 2020

Murat Ağırel'in MİT ifşası nedir?

Yeniçağ İnternet Sitesi Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak ile yazarları Murat Ağırel, sosyal medya hesaplarından Libya'da şehit olan MİT şehitlerini ifşa ettiler. Batuhan Çolak, MİT şehitlerinin isimlerini yazarken, Murat Ağırel ise şehitlerin fotoğraflarını yayınladı. Murat Ağırel ve Batuhan Çolak daha sonra twitter hesaplarının ele geçirildiğini ve mesajlarının silindiğini iddia ettiler. Murat Ağırel bu konuda şunları söyledi:



-“Bu basit bir hacklemenin çok ötesinde, illegal kamu gücünün de işe karıştığı bir operasyona benziyor. Sansürün çok yeni bir evresi. Sessiz kalınırsa bütün muhalifler aynı şeye hedef olacak korkarım”.