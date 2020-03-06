Yeniçağ yazarı Murat Ağırel ifadeye çağrıldı! MİT şehitlerini ifşa etmişti
Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. İfade talebinin Oda TV'nin kapatılmasına sebep olan MİT şehidi ifşası sebebiyle olduğu düşünülüyor.Abone ol
Oda TV Haber müdürü Barış Terkoğlu ile muhabir Hülya Kılınç'ın tutuklanmasına sebep olan MİT şehidi ifşasıyla ilgili soruşturma sürüyor. Bu kez haberi ilk olarak veren Yeniçağ yazarı Murat Ağırel şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, haberi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Ağırel, mesajında, “Cumhuriyet Başsavcı Vekili aradı. Şüpheli sıfatı ile saat 14:30 da ifade vermeye gideceğim” ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Başsavcı Vekili aradı.— Murat AĞIREL (@muratagirel) March 6, 2020
Şüpheli sıfatı ile saat 14:30 da ifade vermeye gideceğim.
Murat Ağırel'in MİT ifşası nedir?
Yeniçağ İnternet Sitesi Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak ile yazarları Murat Ağırel, sosyal medya hesaplarından Libya'da şehit olan MİT şehitlerini ifşa ettiler. Batuhan Çolak, MİT şehitlerinin isimlerini yazarken, Murat Ağırel ise şehitlerin fotoğraflarını yayınladı. Murat Ağırel ve Batuhan Çolak daha sonra twitter hesaplarının ele geçirildiğini ve mesajlarının silindiğini iddia ettiler. Murat Ağırel bu konuda şunları söyledi:
-“Bu basit bir hacklemenin çok ötesinde, illegal kamu gücünün de işe karıştığı bir operasyona benziyor. Sansürün çok yeni bir evresi. Sessiz kalınırsa bütün muhalifler aynı şeye hedef olacak korkarım”.
MİT ŞEHİTLERİ İFŞA OLAYI NEDİR?
Libya'da şehit olan MİT elemanlarının kimliklerinin ifşa edilmesi sebebiyle soruşturma başlatıldı. İfşayı ilk yapan İYİ Parti milletvekili Ümit Özdağ oldu. Onun hemen ardından Yeniçağ'dan Batuhan Çolak ve Murat Ağırel sosyal medyadan isim ve fotoğraflarla ifşaya devam ettiler. Oda TV ise bir kaç gün sonra MİT şehidinin toprağa verildiğini haberleştirdi. Soruşturma sonucu ODA TV Haber müdürü ve haberde imzası olan muhabir tutuklanırken, site de kapatıldı.
MİT KANUNU NE DİYOR?
2937 Sayılı MİT Kanunu MADDE 28; “MİT mensupları ve ailelerinin kimliklerini, makam, görev ve faaliyetlerini herhangi bir yolla ifşa edenler ile MİT mensuplarının kimliklerini sahte olarak düzenleyen veya değiştiren ya da bu sahte belgeleri kullananlara üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası verilir"