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Pakdemirli'den 'Tarımsal destek' açıklaması: Hesaplara yatırmaya başlayacağız

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün itibariyle tarımsal desteklerin üreticilerin hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilerin merakla beklediği habere ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Yatırılacak saati açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "331 Milyon 637 bin lira tutarındaki Tarımsal desteklerimizi bugün saat 18:00 itibariyle, üreticilerimizin hesaplarına yatırmaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Destekler kime verilecek?

Bakan Pakdemirli, "84 bin 420 üreticiye yem bitkileri, 51 bin 64 üreticiye arıcılık ve 125 üreticiye biyolojik mücadele desteği verilecek." diye konuştu.

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