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Bakan Süleyman Soylu dün duyurmuştu Özel Harekatçılar hızla yola çıktı

Dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Yunanistan sınırındaki mülteci hareketliliğini inceledikten sonra 1000 Özel Harekat polisinin görevlendirme yapılacağı duyurmuştu. Türkiye'nin farklı noktalarından özel harekatçılar Yunanistan sınırına doğru yola çıktı.

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Türkiye’nin çeşitli illerinden Avrupa ülkelerine gitmek için yola çıkan göçmenlerin Edirne'ye akını sürerken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu göçmenlerin güvenliği için Yunanistan sınırında bin Özel Harekat polisinin görevlendirildiğini dün açıklamıştı.

Bu açıklamanın ardından Türkiye'nin farklı noktalarından, Özel Harekatçılar yola çıkmaya başladı.

Ordu'dan 40 Özel Harekat polisi yola çıktı

Bu kapsamda Ordu Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü bünyesindeki 40 polis, bölgede görevlendirildi. Özel Harekat polisleri, Ordu Valiliği önünde bekleyen otobüse binerek, Edirne’ye doğru yola çıktı.

Soylu sınırdaki incelemelerinin ardından duyurmuştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bin özel harekat polisini Meriç'in tüm sınır sistemine getiriyoruz, tam donanımlı, geri itmeleri engellemek amacıyla." demişti.

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Foto Galeri Bakan Soylu açıkladı 1000 özel harekatçı Yunanistan sınıra gönderiliyor Galeriye Gözat
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