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Belhanda'dan Galatasaray'a şaka gibi teklif

Belhanda'nın menajeri William D'Avilla, Sarı-Kırmızılılar'la temasa geçerek 'yeni sözleşme' isteğini bildirdi.

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Bu sezon gösterdiği kötü performans nedeniyle şimşekleri üzerine çeken ve istenmeyen adam ilan edilen Younes Belhanda sürpriz bir hamle yaptı.

Takvim'in aktardığı bilgiye göre; Galatasaray yönetiminin yeni sezon öncesi mutlaka yolları ayırmayı planladığı Faslı futbolcunun menajeri William D'Avilla, Sarı-Kırmızılılar'la temasa geçerek 'yeni sözleşme' isteğini bildirdi.

Yönetim soğuk bakıyor
2021'de sözleşmesi bitecek olan Belhanda'nın Türkiye'de çok mutlu olduğu ve en az 3 yıl daha kalmak istediği belirtiliyor. Ancak yönetim kesinlikle yıldız futbolcunun isteğine soğuk bakıyor. Sarı kırmızılılar ise sezon sonunda 4-5 milyon euroluk bonservisle oyuncuyla yolları ayırmanın planları içerisinde bulunuyor.

İstanbul'dan ev almak istiyor
Tüm bu yaşananların aksine, yönetim ve teknik heyet Belhanda'dan kurtulmanın planlarını yaparken Faslı oyuncu ise İstanbul'a demir atmaktan yana. Bir yıl daha sözleşmesi olan Belhanda devre arasında Suudi Arabistan ve Rusya'dan gelen teklifleri geri çevirdi. Yönetim kontrat uzatmama kararı alırken Belhanda ise İstanbul'dan ev satın almak ve tamamen yerleşmek için adımlar atıyor.

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