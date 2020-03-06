HABER /  YEREL
ADV Büyük Koton indirimini kaçırmayın!

Bursa'da fuhuş operasyonu müşterilerle 'Şeker varmı?' diye konuşuyorlarmış

Bursa Emniyet Güçleri, fuhuş şebekelerine yönelik üç ilde gerçekleştirdiği operasyonda 36 kişiyi gözaltında aldı. İçlerinden 22'sinin fuhşa zorlandığı anlaşıldı. Olayla ilgili 14 kişi adliyeye sevkedilerken, müşterilerin şifreli olarak 'Şeker varmı?' şeklinde iletişim kurduğu belirlendi.

Abone ol

Bursa merkezli 3 ilde düzenlenen, kadınlara şifreli isim takan fuhuş çetesinin çökertildiği operasyonda gözaltına alınan 36 kişiden fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla 14 kişi ise adliyeye sevk edildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yapan ve yaptıranlara yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarda; 5'i kadın 13 kişinin fuhuş şebekesi kurduğunu, kadınları fuhşa zorladıklarını belirledi.

Fuhşa zorlayanların 5'i kadın

Harekete geçen ekipler, Bursa merkezli Sakarya ve Ankara'daki 12 farklı adrese, dün eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 5'i kadın 13 kişi ile birlikte fuhşa zorlandıkları belirlenen 20 kadın, gözaltına alındı. Operasyonu derinleştiren ekipler, fuhşa zorlanan 2 kadın ve fuhuş şebekesinden olduğu öğrenilen 1 kişiyi daha gözaltına aldı.

Müşteriler 'şeker var mı?' diye soruyormuş

Şüphelilerin adres ve araçlarında yapılan aramalarda; 2 ruhsatsız tabanca ve oyuncak ayı içine saklanmış 55 bin lira ve 3 bin dolar ile birlikte çok sayıda cinsel gücü artırıcı hap ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin, müşterilerle telefon görüşmelerinde şifreli konuştukları, müşterilerin 'Şeker var mı?' diye sorarak, anlaştıkları öğrenildi.

Fuhşa zorlanan 22 kadın serbest kaldı

​Emniyete getirilen 22 kadın, sağlık kontrolü ve alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Kadınları fuhşa zorladığı iddiasıyla 5'i kadın 14 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Ateşkes anlaşması sonrası Rusya'dan ilk açıklama! Erdoğan-Putin zirvesi
Adana'da hastanede korkunç olay oda arkadaşı gözlerini oydu
Afganistan'da siyasetçilere bombalı saldırı
13 milyon lira çıkan loto kuponunu çalıp parayı çekti! İstanbul'da loto soygunu
İğrenç anne baba intikam almak için kendi kızlarına cinsel istismarda bulundular!
Hangi il kaç vekil çıkaracak? İllerin çıkaracağı milletvekili sayısı değişti
ÖNCEKİ HABERLER
Gözaltına alınan Ronaldinho serbest bırakıldı
Sabiha Gökçen'de kaza yapan uçağın pilotunun tutukluluğu devam edecek
6 Mart cuma hutbesi 2020 konusu nedir Diyanet
THY'den kritik koronavirüs açıklaması: Pek çok havayolu şirketinden önce adım attık
Ordu'dan Yunanistan sınırına 40 Özel Harekat polisi
Levent Can kimdir son durumu doktorları açıkladı
Yorumlar