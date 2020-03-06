Esenyurt'ta aracına aldığı otostopçu otomobilini çaldı o anlar kameraya yansıdı

ESENYURT'ta Recep Aydoğan, otostop çeken kolu sarılı şahsı aracına aldı. İkili arasında tartışma çıkınca araç sahibi Aydoğan, kişiyi araçtan indirdi. Çıkan tartışma sonrası zanlı, çalışır haldeki aracın direksiyonuna geçerek kayıplara karıştı.

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Esenyur'ta sürücünün yardım amacıyla aracına aldığı otostopçu, aracı çalarak kayıplara karıştı. Şüphelinin otomobille kaçması kameralara yakalandı.

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Esenyurt'ta meydana geldi. Otomobiliyle giden Recep Aydoğan, yol kenarında gördüğü kolu sarılı kişiyi aracına almak için durdu. Aydoğan, kolu sarılı kişiye nereye gideceğini sordu. Aydoğan, Fatih Mahallesi'ne gitmek istediğini söyleyen adamı aracına aldı. Bir süre sonra, "Annem çok hasta. Beni Çorlu'ya götürür müsün?" diyen adam ile Aydoğan arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine Recep Aydoğan otomobili durdurarak, kişiyi araçtan indirdi.

Başka bir araca çarparak kaçtı

İkili arasındaki tartışma sırasında, çalışır haldeki aracın direksiyonuna geçen zanlı hızla kaçarken Nuri Mavi yönetimindeki 34 JP 1555 plakalı hafif ticari aracın ön tarafına çarparak kayıplara karıştı.

Hırsızlık olayını polise bildiren Aydoğan, polise verdiği bilgide aracın yakıt deposunun dolu olduğu, şüphelinin Çorlu'ya gitmiş olabileceğini, aracın anahtarının kendisinde olduğunu, aracın anahtarsız çalışma özelliği bulunduğunu ancak durdurulması halinde bir daha çalıştıramayacağını belirttiği öğrenildi. Polis ekiplerinin şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.