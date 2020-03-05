Bakan Soylu açıkladı 1000 özel harekatçı Yunanistan sınıra gönderiliyor

Türkiye - Yunanistan sınırını havadan inceleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ardından yetkililerden bilgi aldı. Soylu daha sonra yaptığı açıklamada, "Yunanistan bu süreçte sınıfta kalmıştır. Geçen yıl 7 bin 300 FETÖ'cüyü aldılar" ifadelerini kullandı. Bakan Soylu, "Bin özel harekat polisini Meriç'in tüm sınır sistemine getiriyoruz, tam donanımlı, geri itmeleri engellemek amacıyla." dedi. Yunanistan'a geçen göçmen sayısının an itibariyle 139 bin 70'e çıktığını duyuran İçişleri Bakanı Soylu, "Yunanistan’a göçmenler arasında geçmeye çalışan 14 FETÖ’cü yakalandı" bilgisini paylaştı.